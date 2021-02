La hija de Barack y Michelle Obama, Malia Obama, al igual que sus padres, ha encontrado su propio camino al éxito al debutar como guionista para los nuevos contenidos de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Ser hija del expresidente de Estados Unidos no solo ha sido sacrificios, también ha traído sus beneficios, como una educación de alto nivel en Harvard, universidad de la que acaba de egresar, y gozar de privilegios como la relación cercana de la familia con la cantante Beyoncé.

Aunque la trama de la serie permanece en secreto, The Hollywood Reporter anunció que la historia puede girar en torno a un personaje basado en Beyoncé en la nueva serie titulada "Hive", y Malia Obama acaba de firmar un contrato con Amazon Prime que incluye proyectos televisivos que desde ya están en marcha.

Después de su primer trabajo en el 2015 como becaria en el rodaje de la serie “Girls”, Malia ha obtenido su primer contrato profesional detrás de cámaras, siguiendo el camino trazado de sus padres, quienes tienen también acuerdos firmados con Netflix y Spotify.

Luego de ver en su primera experiencia trabajos como el de Lena Dunham, Obama, como guionista de este nuevo proyecto, compartirá labores con el actor y cantante Daniel Glover, al que hemos visto en las series “Community” y “Atlanta” y ha sido ganador de varios premios Emmy y Grammy.

No sorprende el hecho de que sea Beyoncé el punto de partida de la nueva serie, porque la cantante siempre ha estado vinculada con la familia.

Desde el baile de inauguración del mandato presidencial de Barack Obama y la sorpresa de Michelle Obama en el videoclip "Formation" de la cantante, para la llegada de sus trillizos cuando cumplió 36 años. También dio un pequeño concierto como invitada a la celebración de los 50 años de la ex primera dama.

Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx