La modelo y animadora de televisión, Marcela Vacarezza, mostró en sus redes sociales su molestia frente al proceso de vacunación contra el coronavirus, ya que se han registrado numerosas denuncias por vacunaciones de personas que no pertenecen al grupo prioritario.

Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), más de 37 mil personas de entre 18 y 59 años fueron vacunadas y están próximas a recibir la segunda dosis, sin ser población de riesgo ni estar en algún tipo de grupo prioritario como personal de salud, funcionarios esenciales del Estado, profesores, bomberos o residentes del Sename.

El enojo de Marcela

En este contexto, la comunicadora no quedó indiferente a las cifras y lanzó un contundente mensaje a través de Twitter que ya acumula decenas de respuestas.

"37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobretodo en este tipo de situaciones", expresó la psicóloga en su último post.

En la misma línea continuó su mensaje "Si sabes que no te toca, ¡¿cuesta tanto esperar?! ¡Ventajeros egoístas!", escribió.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 19, 2021

La publicación de Marcela ya tiene más de 900 me gusta y recibió el apoyo de usuarios que comparten su molestia frente a la irregularidad que afecta el calendario de inoculación.

Padres Contagiados

Cabe recordar que hace pocos días la los padres Marcela que tienen 85 y 84 años, se contagiaron de Covid-19, lo que llevó a que la esposa de Rafael Araneda temiera lo peor debido a la avanzada edad que tienen.

View this post on Instagram

La exmodelo confirmó la situación a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada y preocupada por lo que sucede con la enfermedad.

En esa oportunidad, la expanelista de programas de farándula pidió a través del registro que quienes deban recibir las dosis, lo hagan lo antes posible.

"No duden de las vacunas. No lo hagan. No pasen por lo que mucha gente pasó, está pasando y por lo que nosotros pasamos", sentenció.

