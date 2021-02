Los retos de hacer videos alocados en medio de la nieve parece que se han convertido en tendencia en los últimos días y muestra de ello fue el que protagonizó Ashley Grace, de la agrupación Ha-Ash.

La cantante, de 34 años de edad, causó sensación por las redes sociales luego de subir un post donde se ve corriendo desnuda en la nieve, de manera muy liberada y hasta disfrutando el momento por las calles de Luisiana, Estados Unidos.

"Mmm me sabes a azúcar, mmm así es como me gusta, mmm no me sueltes nunca más", fue el escrito que acompañó la compositora junto con el video, el cual generó distintas reacciones entre los usuarios de Instagram.

"Lindo trasero"

"La diosa graciosa", "Lindo trasero", "No creo que ande mostrando", "¿Todo bien en casa?" fueron algunos de los mensajes dejados por sus seguidores tanto en su cuenta personal como en la del grupo, donde también subió su acto de osadía.

Artistas como Carlos Rivera, Julio Eguia, Alicia Villareal y Jesús Navarro de Reik también manifestaron sus impresiones sobre el video con divertidos emojis al pie de la publicación.

Sin embargo, Ashley no es la única que ha protagonizado vídeos alocados. De acuerdo, a TV Azteca su hermana Hanna también ha compartido unos cuantos episodios descabellados después de convertirse en madre.

El medio mexicano precisó que, a finales de diciembre del año pasado, la joven vivió un sorprendente momento junto a su bebé.

La cantante de música country y pop, soltó el coche de su pequeña por equivocación; pero, por fortuna, alcanzó a detener el vehículo a los pocos segundos.

"Día 191 y Mathilda sigue viva", expresó la hermana de Ashley junto con el video donde se ve que un pequeño descuido hizo que el coche comenzara a andar en retroceso.

El momento también se viralizó en todas las redes sociales, pues algunas madres primerizas se sintieron identificadas ante el accidente de Hanna de Ha-Ash.

