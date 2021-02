A principios de año, los rumores de separación entre una de las parejas más famosas causaron conmoción en el mundo del espectáculo. El mediático matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian estaría acercándose a su final con lo que podría ser un inminente divorcio.

Aunque de momento ninguno de los dos se ha referido al quiebre, fuentes cercanas a la pareja aseguran que no hay vuelta atrás en la polémica ruptura y sería el rapero quien se encuentra más afectado con esta decisión.

Cabe recordar que el intérprete de Runaway se encuentra en su rancho de Wyoming desde el mes pasado, donde estaría trabajando para una colaboración con una conocida marca de ropa. Por su parte, la empresaria estaría a cargo de sus cuatro hijos, las niñas North y Chicago, y los varones, Saint y Psalm.

"Sabe lo que está perdiendo con Kim”

Fue en enero cuando diversas fuentes revelaron a la prensa que la pareja ya se dirigía hacia un divorcio, ya que la modelo de 40 años estaría "cansada de lidiar con el comportamiento impredecible de Kanye".

De acuerdo con lo que un informante le confirmó a la revista People recientemente, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” sabe que ya no puede estar casada con el músico. Por su parte, Kanye entiende la situación en la que se ha puesto su esposa.

"Hay muy poca esperanza de una reconciliación, tendría que pasar un milagro. Pero Kanye sí cree en ellos", señaló el portavoz.

En este sentido recalcó que el West no lo está pasando nada bien con la separación, “Está ansioso y muy triste. Sabe que el matrimonio ha terminado y no hay nada que se pueda hacer en este momento. También sabe lo que está perdiendo con Kim”.

Por otra parte aseguró que "Kim no quiere hacerle daño. Ella simplemente sabe que ya no puede estar casada con él. Él es muy consciente de que ha sido una buena esposa. Aún la ama mucho, pero lo comprende", aseveró.

En la misma línea se refirió a la relación que mantiene el artista con sus hijos en medio de la ruptura, " Kim ha dejado en claro que Kanye puede hablar con sus hijos cuando quiera", explica la fuente.

"Ella nunca ha amenazado con mantenerlo alejado de los niños. Solo requiere que él no los dañará. Kanye puede hacer FaceTime con los niños en cualquier momento que quiera. No ha sido muy bueno con eso, pero todos lo están alentando a hacerlo", detalló.

