Los preparativos de la boda entre Ricky Montaner, de 30 años de edad, y Stefania Roitman, de 26 años, van viento en popa, tanto que todos los seguidores de la pareja y hasta sus familiares están deseosos de que llegue el tan anhelado momento.

A propósito de la celebración de San Valentín, el cantante reveló el pasado 15 de febrero un video inédito, sin editar, de cuando le pidió la mano de Stefi a su suegro.

"Celebrando el día del amor quería compartirles un vídeo muy personal", escribió el cantante. Y agregó: "Esta fue la llamada sin editar de cuando le pedí la mano de @stefroitman a mi suegro. Hace un año exactamente les conté a ustedes de nuestro noviazgo. Feliz día del amor familia".

"Sabes lo mucho que la amo"

En el video se ve a Ricky, además de nervioso, tomándose hasta el pulso justo en el momento que hizo la llamada al padre de la actriz y presentadora Argentina.

"Para mí es muy importante hablar contigo y decirte que mi compromiso con Stefi es en serio. No solo sabes lo mucho que la amo y que amo a toda tu familia", le manifestó el joven a su suegro.

Posteriormente, le dijo: "Estoy cagado en las patas, pero quería pedirte formalmente la mano de Stefi".

Después de soltar la bomba, Ricky se mostró más relajado y comentó al padre de su prometida que le hubiese gustado hacer la petición en persona.

"Sé que me hubiese gustado hacer esto en persona, pero por la situación, obviamente, es extremadamente difícil, pero yo estoy seguro que ella es la mujer para mí", sentenció.

Emotiva petición de mano

El pasado mes de octubre, el cantante venezolano Ricky Montaner y la modelo argentina Stefi Roitman anunciaron a través de las redes sociales su compromiso, luego de vivir ocho meses juntos en Miami, Estados Unidos, durante el tiempo de confinamiento por la pandemia a causa del coronavirus.

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo en una reunión íntima, durante la celebración del Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío).

Recordemos que la primera vez que Ricky vio a Stefi fue por Instagram, cuando su hermano Mau le mostró una foto de la joven.

"Mi hermano me la mandó por Instagram y me dijo 'Bro mira a esta mujer que guapa' y me llegó la foto y de una vez le escribí de la cuenta de Mau y Ricky pa’ que nos contestara, porque si le contestaba por la mía capaz y no me contestaba", dijo.

Después de escribirle, "la invité a un concierto que tuvimos en Argentina y le dije 'oye ven a vernos cantar y luego de pasar al backstage a saludar', fue al concierto, pero no pasó a backstage, se fue directo. Al día siguiente la invité a ir a cenar con amigos, salimos, logramos hablar ahí. Luego seguí mi gira y un tiempito después nos encontramos en un punto medio, viajamos a encontrarnos y a partir de ese momento yo me di cuenta que ella era la mujer con la que iba a querer estar".

