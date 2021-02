Desde el pasado 3 de febrero, en Chile se dio inicio al proceso de vacunación masiva contra el coronavirus. Un plan de inmunización que comenzó con la vacunación de los adultos mayores de 90 años y el personal de salud.

Y este lunes 15 de febrero, la conductora de televisión Raquel Argandoña, de 63 años, recibió la inmunización contra el virus en la comuna donde reside desde hace ya varios años, Las Condes.

Esto no ha estado exento de polémicas, puesto que de acuerdo al calendario del Minsal, a ella no le correspondía recibir la dosis durante la jornada mencionada.

Lo anterior porque la distribución de la vacuna en Chile está definida de tal manera, que en cada día un grupo etario tiene una fecha dada en la cual debe inocularse. Durante el mencionado lunes, quienes debían recibir su inmunización eran los adultos mayores de 69 y 70 años, personal médico y docentes.

Argandoña no pertenece a los grupos que tenían definido por el Minsal recibir la vacuna durante ese lunes, puesto que no trabaja como personal sanitario, no es docente y como mencionamos anteriormente, tiene 63 años.

¿Por qué pudo recibir la vacuna Raquel Argandoña?

Tras el cuestionamiento de usuarios en redes sociales, fue el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín -quien cabe destacar fue el que viralizó la foto de Raquel Argandoña tras recibir la dosis- el que explicó por qué la conductora pudo recibir la vacuna.

Una usuaria que respondió al tuit del alcalde Lavín reparó en la edad de Argandoña: "tiene 63 y pudo recibir la vacuna".

Frente a lo que el actual mandamás de la comuna respondió: "Hemos adelantado la vacunación si se puede, a las personas de 60 y más, siempre cuando tengamos stock".

Cabe señalar que la vacunación anticipada a personas en el día que no le corresponde no es una generalidad en todos los municipios de Chile, sino, que depende de la decisión que tome cada comuna.

