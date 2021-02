Durante estos últimos días se ha sabido que la egresada de derecho, Kel Calderón, no se llevaría nada de bien con María José "Coté" López. Una examiga de la hija de Raquel Argandoña, Macarena Badilla, dio a conocer esta rivalidad.

Y si bien en un comienzo solo Badilla había entregado su testimonio, Coté López alzó la voz y en su cuenta de Instagram también habló de la polémica que la involucra.

Rivales por el maquillaje

Maca Badilla, relacionadora pública de profesión, fue una de las personas que ayudó a Kel Calderón a lanzar su labial con la empresa de maquillaje MAC, el cual fue un éxito de ventas durante el 2018. López hizo lo mismo con la misma marca, en 2019.

Y Badilla, con esta experiencia en su currículum, decidió irse a trabajar con Coté, quien se apronta a lanzar una completa línea de maquillaje que tendría por nombre Cló. Esto detonó la ira de Kel, quien consideró como una traición lo hecho por su, ahora, examiga.

En este contexto, la relacionadora pública comentó a diversos programas de farándula que Calderón ha tratado de forma despectiva a López, señalando además que la egresada de derecho siempre ha pensado que la esposa de Luis Jiménez quiere copiarle en todo. Es en este contexto que Coté alzó la voz.

"Siento que es una pelea como de cinco años"

A través de las historias de Instagram, Coté López comenzó señalando que ella no tiene problemas con Calderón, solo que había escuchado de parte de gente de MAC "que era un poco difícil, de hecho, tenían un miedo terrible que iban a hacer el labial conmigo. Aires de diva".

"Lo que pasó acá es que a Kel le molestó que ella iba a hacer los cosméticos conmigo, y según ella, la Maca le había copiado la idea, pero yo le pedí la cuestión hace mucho tiempo y no tenía idea de que ella quería hacer cosméticos", complementó.

Asimismo, acusó que Kel Calderón habría dicho "'las voy a hundir', 'que mis cosméticos son de farmacias'", en forma despectiva, puesto que los maquillajes que se venden en este tipo de recintos no son tan exclusivos como los que se puede encontrar en el retail.

Pese a esto, Coté López tuvo palabras sin rencores para Kel. "Yo de corazón deseo que le vaya la raja, que venda todo, si quiere salir primero que salga primero. Siento que es una pelea como de cinco años. Me da vergüenza. No me metan a mí en estas cuestiones, no tengo nada que ver", cerró.

