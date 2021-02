La destacada actriz chilena Carmen Gloria Bresky anunció a través de sus redes sociales que, a sus 42 años, ya se convirtió en abuela.

Esto porque el hijo mayor de la actriz que participó en la teleserie de Mega, Verdades Ocultas, se convirtió en padre de un niño durante estos últimos días.

"Me robó el corazón"

El pasado 14 de febrero, para San Valentín, Bresky dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Instagram, donde publicó dos fotos del bebé de nombre Gael, una de su mano y otra de su pie, acompañado de una tierna dedicatoria.

"A propósito del Día del Amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón. Nos estamos recién conociendo, pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona", comenzó contando.

"Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor. Mi bello y amado nieto Gael, te tomo la mano para siempre", complementó Carmen Gloria, recibiendo miles de mensajes de felicitaciones de sus fans y amigos actores, como Íngrid Cruz, Carolina Varleta, Elvira Cristi, Yasmin Valdés, por mencionar algunos.

El hijo mayor de Carmen Gloria Bresky

Carmen Gloria Bresky actualmente se encuentra casada con el actor Sebastián Layseca, a quien podemos ver en la teleserie nocturna de Mega, 100 días para enamorarse.

Con Layseca, Bresky contrajo matrimonio a los los 24 años, siendo ya madre de Dante, su hijo que este 2021 la convirtió en abuela.

Y es que la actriz tuvo a Dante a los 17 años, cuando estaba cursando cuarto medio, ha contado en varias ocasiones a diferentes programas de la televisión chilena. Con su marido, Sebastián Layseca, en tanto, tuvo otros dos retoños, Luciano y León.

