Kim Kardashian tuvo un gesto solidario con los trabajadores de la salud que se enfrentan en la primera línea de batalla al coronavirus en el “Hospital USC Verdua Hills” de Los Ángeles.

La socialité norteamericana junto al florista Jeff Leatham enviaron cientos de ramilletes de flores al personal médico como agradecimiento por su labor.

En una imagen difundida por los médicos de la institución, se puede leer una nota que dice: “Flores donadas generosamente por Kim Kardashian West y Jeff Leatham”. Por su parte, el decorador mostró en su cuenta de Instagram varias fotos de la donación.

“¡Retribuyendo justo a tiempo para el Día de San Valentín a los trabajadores del hospital de primera línea con Flower Love!”, escribió el decorador en las imágenes subidas, donde se puede apreciar a los médicos con carteles en las manos, en los que agradecen el detalle.

“Teníamos flores adicionales y queríamos darles a los trabajadores de primera línea una razón adicional para sonreír! Mostrar amor, retribuir con aprecio y apoyar a los demás es el verdadero significado del Día de San Valentín”, dijo.

El gesto de Kim Kardashian y su nueva colección

Por su parte, Kim también escribió en su stories de Instagram un mensaje al personal de la institución de salud. “Después de la sesión, entregamos flores a los trabajadores de primera línea en los hospitales del área de Los Ángeles”.

El aporte de la protagonista del reality familiar “Keeping Up with the Kardashians” podría ser parte del arreglo que se usó para la sesión de fotos de la nueva colección de su línea de belleza “KKW Beauty”.

El detalle de Kim Kardashian con los médicos que luchan contra el Covid-19 ocurre cuando la socialité aún no termina de resolver su divorcio con Kanye West. La empresaria parece estar dedicando más tiempo a las buenas acciones.

