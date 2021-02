Kim Kardashian ratifica la ruptura con su esposo Kanye West luego de aparecer en público sin usar su anillo de casada. La socialité norteamericana, que fue captada sin la joya en la mano, además planea pasar el Día de San Valentín junto a sus hijos.

En las fotografías publicadas por Daily Mail se puede ver a la más famosa de las hermanas vistiendo una blusa roja con escote rojo, pantalones negros ajustados al cuerpo con botas de tacón alto del mismo tono, descendiendo sin compañía de su lujoso auto.

Por otra parte, una fuente informó a la revista People que Kim pretende pasar el día de los enamorados al lado de sus hijas. "Kim es genial, tiene una celebración del Día de San Valentín planeada con sus hijos y su familia. Le gusta que sea especial para los niños. No tiene ningún contacto con Kanye", reveló.

Kim Kardashian sigue adelante

"Kim y Kanye ya tienen vidas separadas, tienen planes de divorcio y lo presentarán cuando estén listos", agregó la fuente sobre la solicitud de divorcio. De hecho, los problemas del matrimonio serán expuestos en la última temporada de “Keeping up with the Kardashians”, que comenzará en marzo.

A principios de año se difundió en los medios que Kim Kardashian, de 40 años, quien se casó en Florencia en 2014 con Kanye, de 43, había contratado a la famosa abogada para que manejara sus asuntos en relación con la separación.

La empresaria y el rapero son padres de cuatro hijos, las niñas North y Chicago, y los varones, Saint y Psalm.

