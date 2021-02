Llegó el turno a la hija de Alejandra Guzmán de responderle a su mamá, ante el llamado de amor que le profirió la cantante desde el programa en vivo "Despierta América", donde confirmó su amor por su única hija diciéndole: "Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar".

Frida Sofía fue entrevistada para el matutino de Telemundo, “Un Nuevo Día”, mientras grababa el videoclip para uno de sus temas y al ser consultada por el mensaje que le envió su madre. La también cantante respondió con cierto sarcasmo moviendo sus ojos en señal de incredulidad. Sin embargo, su discurso esta vez llamó a la reconciliación y de forma amable habló sobre la mujer que le dio la vida.

La guerra de declaraciones entre madre e hija pareciera estar pasando su momento más calmado. "¿Qué quiere un abrazo, no?...¿o algo así?", preguntó a los periodistas luciendo calmada ante las cámaras. "Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio", dijo.

Reconoció y agradeció que la artista le haya dado el inmueble que habita. "Gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con todo el alma, pero nunca ha ido. Ojalá un día en serio me quiera abrazar. Sabe en donde estoy, ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme", mencionó ya con un tono más cálido y convencida de sus palabras.

Una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija

Con muy buen humor, Frida Sofía declaró que se hizo una prueba y descubrió que tenía genes españoles, dijo al sonreír y continuar declarando la situación que vive con su madre, después de acusarla de tener algo con su exnovio Christian Estrada.

Y sobre este tema que provocó la separación de su madre, también se le preguntó al conocerse que el modelo será padre próximamente. "Yo creo que después de lo que ha pasado si va a haber unos requisitos, firma aquí", bromeó entre risas al decir que a su futura pareja le pondrá un contrato de confidencialidad.

Al ser consultada por el mensaje que le enviaría a su madre, señaló con total franqueza que no sabría qué decirle si la tuviera de frente. "Ha sido un... (cortar) en el cordón umbilical inexplicable, porque si ustedes no lo entienden, menos yo".

Con estas declaraciones la hija de Alejandra Guzmán pareciera querer pasar la página a más de 2 años de conflicto familiar, que cobró mayor dimensión al hacer uso de las redes sociales, y buscar así una reconciliación con su madre.

La artista muy animada con el inicio del 2021 habló también de sus nuevos proyectos. Además de su nuevo tema "Chicas Malas", que marca su reaparición musical, reveló que lanzará una línea de lentes de contacto llamada “Cra-zy”.

“Ya tengo mi marca, ya va a salir”, mencionó al dejar claro que es una empresaria y que se mantiene sola. “Cómo crees que sobrevivo tanto tiempo, todo el mundo: 'Te mantiene tu mamá'... así de '¡ojalá'!, pero no, desde Playboy”.

Todo sobre Alejandra Guzmán