En octubre del año pasado se anunció que Jared Leto (48 años) volverá a repetir su papel de villano como Joker en la "Liga de la Justicia", la nueva versión extendida de la película de 2017 que saldrá en exclusiva por HBO Max.

La novedad sorprendió a los fanáticos de DC Comics, luego de que James Gunn anunció que el actor no estaría en el reboot "Suicide Squad" (2016), por lo que muchos temieron que el personaje en esta versión estaba al borde de desaparecer.

Sin embargo, el famoso villano se sumará al proyecto del director Zack Snyder junto a Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fisher).

Hace pocos días, Snyder reveló a través de Twitter la primera imagen de Leto acompañado de un mensaje a David Ayer, director y productor de la franquicia de cómics.

"Increíble el personaje que creaste. Es un honor que nuestros mundos choquen", escribió el director.

En aquella imagen el rostro del popular personaje no se veía claramente y solo se lograba apreciar la carta que sostiene en su mano.

Esta semana se revelaron imágenes inéditas, en las que el villano aparece mucho más parecido a la versión de Joaquin Phoenix en la película Joker (2019).

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y