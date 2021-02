Fueron varias las sorpresas que dejó la transmisión del Super Bowl 2021 donde, como cada año, se dieron a conocer esperados trailers de series y películas que se estrenarán este año.

Los adelantos fueron de producciones que se emitirán por las distintas plataformas de streaming como Disney+, mientras que Universal Pictures también hizo lo suyo con un avance de "Old".

Quienes más felices quedaron fueron los fanáticos de Marvel ya que Disney+ reveló un nuevo adelanto de la serie “Falcon y el Soldado de invierno (The Falcon and The Winter Soldier)", además de anunciar que se estrenará el próximo 19 de marzo.

Te puede interesar A casi 7 años de la muerte de Gustavo Cerati: Así lucen hoy sus hijos Lisa y Benito

Revisa aquí los adelantos de series y películas estrenados en el Super Bowl 2021:

"Falcon y el Soldado de Invierno"

"Old"

"Raya y El Último Dragón"

"Rápido y Furioso 9"

"Un príncipe en Nueva York 2"

Todo sobre Super Bowl