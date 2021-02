Mientras intentan reinventarse para no perder adeptos, una filtración ha revelado que Fall Guys ya está preparando una gran colaboración junto a Fortnite y también a Among Us.

Se trata de una de las noticias más importantes del videojuego de obstáculos desde que fue lanzado en 2019, en donde tuvo un éxito explosivo, pero también pasajero, lo que podría revertirse después de este evento.

Fue el código del videojuego el que reveló la gran novedad que se aproxima para una nueva actualización, en donde se ven las menciones explícitas al juego de Epic Games y al de InnerSloth.

Se vienen nuevos estilos

La jugabilidad de Among Us está limitada a competir en una serie de pistas para superar obstáculos, por lo que el uso de armas u otras menciones a otros videojuegos no es posible, sino que solo a través de trajes.

Por lo mismo, lo que se sabe que es que, gracias a la filtración del código, llegarán cinco atuendos tanto de Fortnite como de Among US.

En el caso del primero, aparecen las palabras Llama y Peerly como parte del nuevo material que nos muestra esta imagen

Para Among Us, hay un poco más de misterio, ya que los jugadores pueden editar sus propios miembros de la tripulación. Aquí llegarían tanto los colores como personajes. Impostor y "Crewmate" se asoman, pero sin mayor detalle.

Solo resta una publicación oficial de cuándo veremos estas novedades en Fall Guys, mientras los fanáticos que siguen jugando esperan con ansias estos lanzamientos.