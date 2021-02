El presentador de televisión Arath de la Torre se enteró que sus tíos fallecieron en plena transmisión del programa ‘Hoy’. Sus familiares murieron tras contagiarse de Covid-19.

De la Torre se encontraba dando las noticias de espectáculos cuando se informó sobre el deceso del fundador del mítico grupo chileno ‘Los Ángeles Negros’, Mario Gutiérrez, y su esposa, que era tía del presentador. Cuando terminó el segmento donde se anunció la muerte de ambos, el presentador, visiblemente preocupado, confesó que la noticia le agarró de sorpresa.

La revista People informó que el conductor mexicano de 45 años se unió al equipo del programa de Televisa a comienzos de este año 2021. Cuando reseñaron las causas detrás de la muerte del famoso músico chileno y su esposa, que era su tía, Arath de la Torre estaba junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Shanik Berman.

Palabras de consuelo del presentador de televisión

“Yo me vengo enterando que falleció mi tía Catalina, estaba casada con Mario de Los Ángeles Negros. Mi tía es hermana de mi abuela, mi más sentido pésame a la familia Álvarez y a toda la familia de Mario, siempre fue una persona maravillosa. Me quedé en shock porque me vengo enterando”, afirmó durante el programa de la mañana del pasado jueves 28 de enero de 2021.

Afirmó en su breve intervención que Mario Álvarez dejó “un legado muy grande en la cultura popular mexicana con Los Ángeles Negros. Siempre nos trató maravilloso, hacía unas parrilladas maravillosas. Mario era de origen chileno y mi tía, caray”, recordó el presentador.

“Descanse en paz y a toda mi familia un abrazo grande por este medio”, dijo mientras recibía el apoyo de sus compañeras en el programa.

En un gesto de proximidad hacia su familia durante este duelo importante, Arath concluyó diciendo: “Recuerdo mucho a mi tía Catalina, mi tía Marisela y todos los que viven en Los Ángeles. Les mando un abrazo, mucha fuerza”.

El esposo de la tía de Arath, Mario Gutiérrez, perteneció al grupo ‘Los Ángeles Negros’. La banda, fundada en la ciudad de San Carlos en Chile, fue ampliamente reconocida por combinar varios géneros musicales como la balada, el bolero y el rock. Su estilo característico cautivó a muchos en la década de los años 70 y 80, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de Hispanoamérica.