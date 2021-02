La cantante mexicana, Dulce María, ha mantenido mucha discreción con todo lo relacionado a su pequeña hija María Paula. Son pocos los detalles de ella que se pueden ver en sus redes sociales, pero en su más reciente fotografía compartida en Instagram, mostró el perfil de la carita de la bebé.

En un conmovedor retrato, la ex RBD aparece cargando a la bebé nacida en diciembre del año pasado, a la que apenas se le puede ver uno de sus ojitos y su nariz. En la leyenda, la intérprete mexicana no oculta su delirio por la niña y lo orgullosa que se siente de ser mamá.

“Así amanecimos... y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas, pero la amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí, aunque esté agotada", escribió en la publicación la estrella azteca.

Seguidores reaccionan a la foto de Dulce María

El post logró cautivar a los seguidores de la actriz con miles de "likes" y comentarios, en los que se pueden contar las reacciones de algunas estrellas famosas como Belinda, Danna Paola o Geraldine Bazán.

Hasta su esposo Paco Álvarez comentó la instantánea donde Dulce María aparece con el rostro cansado por las tareas de la maternidad. "Vale la pena nuestro esfuerzo mi amor. Las amo", escribió el orgulloso padre. "¡Si mi amor! Somos unos zombies. Gracias por todo tu esfuerzo y ayuda bebita te ama", respondió ella por su parte.

Una madre a tiempo completo

Una muestra de lo emocionada que está la madre primeriza son los tiernos mensajes que dedica a su niña en Instagram y donde ha compartido cómo fue su experiencia durante y después del embarazo que se dio en plena pandemia por el coronavirus.

"Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita”, escribió en una ocasión.

La actriz ha dejado de lado sus tareas profesionales, y tampoco pudo estar presente en el reencuentro de RBD.