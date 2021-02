A 43 años de la película "Grease", John Travolta volvió a hacer el icónico baile del filme. Esta vez su pareja fue su hija Ella, de 20 años, quien apareció con el actor en un comercial para el Super Bowl.

Sobre un césped se observan a padre e hija a punto de filmarse con un teléfono. John Travolta ajusta la cámara mientras Ella le da unas indicaciones. Comienzan a bailar al ritmo del tema “Sunday Best”, de Surfaces, evocando los pasos del actor con Olivia Newton John.

El video ha sido divulgado en la plataforma YouTube y se trata de una publicidad de la firma Scotts and Miracle-Gro, para uno de los eventos deportivos más seguidos en el mundo, que deleitará a la audiencia este domingo 7 de febrero de 2021.

El actor de 66 años apareció vestido con un jeans, una polera y casaca negra. Ya no tiene el gran peinado que lo caracterizó en el filme de los setenta. La hija de John Travolta se mostró con un vestido largo de flores y una casaca oscura.

Cuando comienzan a bailar, la presentadora de televisión Martha Stewart dice:“Aún lo tiene”, refiriéndose al ritmo del actor de "American Crimen Story". En el clip también aparece bromeando Leslie David Baker, que interpreta a Stanley Huds en la serie televisiva "The Office".

"¡Oigan, Travoltas! no graben TikTok en mi césped”, dice el actor, mientras hace un asado en el anuncio. Además, les acompañan el piloto de Nascar Kyle Busch, y el exjugador de fútbol americano Carl Weathers.

John Travolta y su hija Ella bailarán en el Super Bowl. Se encargarán de recrear la mítica coreografía, y por eso dieron un avance con el baile en la publicidad, indica la revista Hola.

