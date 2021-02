A finales de enero pasado, la influencer estadounidense Joelle Joanie “JoJo” Siwa de 17 años hizo noticia por haber “salido del clóset” y reconocido ser parte de la comunidad LGBT+.

La también bailarina, actriz y cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, y lo hizo de una forma muy original, ya que la comunicó a sus seguidores mediante una fotografía suya luciendo una polera.

En la publicación, JoJo escribió: “Mi primo me consiguió una nueva polera”, haciendo alusión a la prenda que vestía y que decía: “La mejor prima gay de todos los tiempos”.

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b — JoJo Siwa!🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) January 22, 2021

Su novia

Tras hacer pública su vida personal, JoJo ahora reveló que tiene una novia, a quien describió como “asombrosa, maravillosa, perfecta y hermosa en todo el mundo”, aunque no reveló su identidad.

Invitada a The Tonight Show, la joven señaló que “no es algo de lo que me avergüence, simplemente no lo he mostrado en Internet todavía”.

JoJo contó, además, que con su novia tomaron la decisión de “salir del clóset” por redes sociales, aunque una vez hecho, entendió que la acción podía ser “arriesgada” para su carrera.

"Si perdí todo lo que creé por ser yo misma y por amar a quien quiero amar, no lo quiero. Eso no es lo que quiero, si no puedo amar a quien quiero amar. Ese es uno de los cosas más importantes para mí", aseguró.

"En este momento estoy demasiado feliz"

Luego de compartir la noticia de su homosexualidad, la influencer realizó un live en Instagram para expresar sus sensaciones tras su revelación y también para responder preguntas de parte de sus seguidores.

En esa instancia, Siwa agradeció el apoyo y los positivos mensajes que recibió de sus fanáticos y sus cercanos, y manifestó que “ahora que el mundo puede ver esta parte de mi vida, me hace muy, muy, muy feliz. Ahora que puedo compartir esto con el mundo es asombroso. Quiero que la gente sepa cuánto amor hay en el mundo”.

La actriz y cantante también fue consultada acerca de cómo se define ahora, en referencia a cuál es precisamente su orientación sexual. Frente a aquella pregunta, JoJo respondió que “he pensado mucho sobre esto, y la razón por la que aún no puedo responder es que aún no lo sé”.

“Creo que los humanos somos asombrosos. Creo que los humanos son personas increíbles. En este momento estoy demasiado feliz y quiero compartir todo con el mundo... Pero también quiero que mi vida permanezca privada hasta que esté lista para hacerlo público”, concluyó, según consigna E!.

