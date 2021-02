La primera denunciante de Vicente Fernández por haberla tocado inapropiadamente, no aceptó la disculpa del cantante porque "no era sincera". La admiradora que subió el video a la red social TikTok aseguró que la disculpa no fue suficiente para ella.

Tras dos semanas desde que se viralizó el video, la joven nuevamente se ha pronunciado sobre el asunto. Esta vez declaró que la disculpa que ofreció el cantante en entrevista con Mara Patricia Castañeda no fue suficiente, pues "fue para los medios".

"Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y que era para los medios, no para nosotras", declaró la joven de California en una entrevista con el periodista Tony Dandrades para el programa "Primer Impacto".

No se percató en el momento

La joven, quien prefirió mantener el anonimato, recordó cómo fue que se dio cuenta del hecho cuando revisó el video que evidencia a Vicente Fernández. "No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono, y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió, pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro".

Además, admitió que la primera vez que hizo público el video fue a través de Instagram hace tres años. No obstante, el escándalo se hizo viral cuando lo compartió hace unas semanas atrás en la red social TikTok.

La primera mujer en acusar al "Charro de Huentitán" de tocamientos inapropiados, dejó claro que no busca obtener ningún tipo de remuneración más allá de una disculpa sincera.

"Que no haga estas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó", explicó.

Tras el escándalo, la joven rompió el silencio por primera vez a través de su perfil en TikTok, donde reafirmó que el cantante había invadido su espacio íntimo y que fue blanco de muchos ataques y críticas por la denuncia que hizo.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, explicó la fanática en un video.

Finalizó diciendo: "No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo".

