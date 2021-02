Nuevas filtraciones revelan que Armie Hammer se quejó de haber sido "avergonzado por el Internet", después de que varias mujeres lo acusaron de haberlas presionado para que se entregaran a sus fantasías perversas de canibalismo y violación.

El actor había estado enviando mensajes de texto sexuales a una "amiga". La mujer, que compartió las capturas de pantalla y una grabación de voz con el tabloide británico Daily Mail, dijo que Hammer le había estado "sexteando" durante unas seis semanas antes de que el escándalo se hiciera público.

El día después de que una cuenta anónima de Instagram filtró las capturas de pantalla con los controversiales mensajes compartidos por varias mujeres, Hammer le envió un mensaje a su amiga sobre su indignación, diciendo que era “invasivo y una mierda sentirse avergonzado por el Internet por tener fetiches”.

Pero también se jactó de que, desde que se reveló su secreto, ha recibido "muchas ofertas de chicas que dijeron que podía comerme pedazos de ellas". En otra captura, la estrella de "Call Me By Your Name" afirmó que le gustan los fetiches peligrosos, incluida la asfixia hasta el punto de perder el conocimiento.

Exesposa limpió su casa de "malas energías"

Por otro lado, Elizabeth Chambers documentó en sus historias de Instagram la limpieza de salvia que hizo en un espacio de su casa, mientras su exesposo, Armie Hammer, continúa guardando silencio sobre el escándalo "caníbal" y las nuevas filtraciones.

“Y también, ¿cuánta salvia es demasiada salvia? Pregunto para un amigo, obvio”, escribió Chambers en la historia junto con una foto de racimos de salvia y una vela encendida ubicada junto a su computadora portátil.

Quemar salvia es un antiguo ritual que se cree puede purificar el aire de las habitaciones, eliminando todo tipo de energía negativa que pueda afectar a una persona o espacio, además de promover la claridad y la curación.

En este caso, el restablecimiento espiritual de Chambers se produce después de haber compartido con sus seguidores que estaba “conmocionada” y “desconsolada” por el escándalo de Hammer.

