Una semana ha pasado desde el asesinato del presentador ecuatoriano Efraín Ruales (36), quien murió a bordo de su vehículo, luego de recibir varios disparos que pusieron fin a su vida. Desde entonces, Alejandra Jaramillo -novia del artista- ha manifestado sentirse “destrozada” por lo sucedido.

A través de las redes sociales, la también presentadora ecuatoriana, publicó una serie de pantallazos en los que se pueden leer varias conversaciones que tuvo con su pareja, donde dejaban en evidencia el gran amor que sentía el uno por el otro.

“Eres y serás el amor de mi vida... No habrá manera de que me aleje de ti... Nunca”, le escribó Ruales en una de las conversaciones que transcurrían entre lo cotidiano. En ellas también se evidencian sus planes a futuro, pues hablan de matrimonio, viajes y hasta del amor que el presentador sentía por el hijo de Jaramillo.

“Hola Alejandra Jaramillo. Quiero recordarte que valoro mucho tu amistad, tu compañía, valoro la persona que eres y tu gran corazón. Gracias por ser la novia que eres. Dios me ha bendecido al ponerte a mi lado porque siento que me hago más fuerte. Te amo”, fueron algunas de las palabras que Efraín le dedicó a su pareja.

Efraín perdió la vida el pasado 27 de enero y, ese mismo día, Jaramillo dedicó sentidas palabras a quien se convertiría en su futuro esposo. La publicación la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde además mostró algunas postales de su vida junto al presentador.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. (...) ¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído”, es parte del escrito que publicó la ecuatoriana, en medio del dolor que significa perder a su pareja.

Recibió amenazas

Tras el suceso, las autoridades de ese país comenzaron las investigaciones y revelaron que el también actor habría recibido amenazas de muerte por denunciar casos de corrupción el pasado mes de julio de 2020, consignó People.

Así, y después de las primeras investigaciones, la policía ecuatoriana no descarta que se trate de un encargo. Sin embargo, informaron el despliegue de todas sus unidades para dar con los responsables del asesinato.

"La policía de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento", afirmó Patricio Pazmiño, ministro de gobierno interior en su cuenta de Twitter.

Pazmiño apunto: "Junto con el comandante general, Patricio Castillo, viajaremos esta tarde a Guayaquil para constatar el avance de la investigación del asesinato de Efraín Ruales. La policía de Ecuador ha constituido un equipo especial de investigación para este caso".

La @PoliciaEcuador, a través de sus unidades especializadas, ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento de Efraín Ruales. https://t.co/dMaAij8pq1 — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 27, 2021

