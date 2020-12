Con 50 años de edad, la actriz que le dio vida a la irritable y odiosa “Peliteñida” en “Yo Soy Betty, la Fea”, se convertirá en abuela durante los próximos meses. Se trata de Lorna Cepeda, quien a través de sus redes sociales mostró el avanzado embarazo que tiene su hija Daniela Paz Cepeda, asegurando que es la mujer “más feliz del mundo”.

“Soy la mujer más feliz del mundo (...) Gracias a todas las personas que ya me habían escrito”, fue parte del mensaje que escribió Lorna en la plataforma digital, junto a la postal de su hija que logró más de 71 mil likes de sus seguidores.

La publicación fue muy comentada por sus seguidores, en especial por su hija, quien agradeció el amor de la futura abuela: “Mamita lindaaa te amo con todo mi corazón. La abuela más linda y especial del mundo”, escribió.

Amor propio: “Compromiso conmigo misma”

Lorna Cepeda llega a sus 50 años más segura de sí misma. Así lo admitió en un post, donde reveló cómo se sentía antes cuando se paraba frente a un espejo.

"Espejito, espejito... durante muuucho tiempo cada vez que me miraba al espejo, lo único que veía era mis 'defectos' casi nunca miraba lo bueno, hasta que un día alguien me dijo: 'cuando te mires a un espejo, aprovecha la oportunidad para ver más allá de lo físico, ámate, acéptate, con lo bueno y no tan bueno, con lo que te gusta y no te gusta tanto de ti, cambia lo que quieras cambiar, pero ámate. ¡No hay alguien como tú!'", reflexionó.

A través de la misma red social, la actriz reveló que estaba comprometida con ella misma y dejó claro lo importante que es confirmar y dedicarse a uno mismo: “El compromiso con uno mismo, requiere de más constancia, dedicación, paciencia y fe, pero vale la pena este esfuerzo para cambiar, para crecer, para ser feliz, para amar y poder ser amado”, es parte de su mensaje

“No cambias, estás más joven y bella. Que cuando actuaste en Betty”, “Estupenda, siempre tan acertada”, “Me encanto el motivo”, “Muy cierto, compromiso con la vida”, le escribieron a la artista colombiana al momento de esta publicación.

Todo sobre Yo soy Betty, la Fea