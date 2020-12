Las gemínidas son un fenómeno astronómico que se produce cuando una lluvia de meteoros chocan contra la atmósfera y dejan a su paso un montón de estrellas fugaces que logran iluminar la noche de manera impresionante.

Su nombre se debe a que se localiza en la constelación Géminis, muy próximas a la constelación de Orión, y tienen un factor que las diferencia de las demás lluvias de estrella: su origen no proviene de un cometa, sino a un asteroide ('3200 phaeton').

De acuerdo a los especialistas, no es necesario contar con un telescopio ni con binoculares para visualizar este evento natural, el cual logra maravillar a quienes lo aprecian año tras año.

Año tras año, la lluvia de meteoros de las gemínidas es una de las citas más importantes del calendario astronómico, consignó la BBC.

Ocurre a mediados de diciembre, en un momento en que la Tierra –en su órbita– cruza una corriente de escombros dejada por un asteroide llamado 3200 Phaethon.

Miquel Serra-Ricart, astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), en España, sostuvo que "para el año 2020, la actividad de las gemínidas se producirá entre el 4 y el 17 de diciembre".

Y agregó: "el máximo se espera a las 12:50 p. m. del 14 de diciembre. Las noches del 12 al 13 y del 13 al 14 de diciembre serán los mejores momentos para la observación de la lluvia de estrellas".

La Sociedad Americana de Meteorólogos manifestó que la lluvia de las gemínidas alcanzará su punto máximo en la noche del domingo 13 al lunes 14 de diciembre.

Si quieres verlo, los astrónomos recomiendan buscar un lugar oscuro lejos de las luces de la ciudad teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, recuéstate boca arriba y deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Este proceso puede durar entre 30 y 40 minutos.

What's up in the night sky in December? 🌠 🔭



Catch the Geminids meteor shower as the peak coincides with darker skies during a new Moon. Plus, Jupiter and Saturn appear closer than in decades, and the winter solstice arrives. When & where to observe: https://t.co/qRBJtJlP3o pic.twitter.com/Kp9cd9csm4