Lily Cornell Silver, la hija mayor del fallecido líder de Soundgarden, Chris Cornell, hizo su debut en público sobre los escenarios durante un tributo a Alice in Chains el pasado martes.

La joven cantante de 20 años fue parte de la ceremonia del premio MoPOP Founders Award en homenaje a la banda interpretando la canción “Black Gives Way to Blue”.

"Estoy muy honrada y emocionada de ser parte de los Premios Fundadores de este año en honor a Alice in Chains y en beneficio del Museo de Cultura Pop", dijo Cornell Silver en un comunicado dado a conocer por Variety.

"Estos chicos son, y siempre han sido, mi familia, y me siento muy afortunado de honrarlos junto a tantos artistas increíbles. Estoy cantando una canción que es muy significativa para mí", agregó la joven cuya madre, Susan Silver, es manager de la tributada banda.

En el homenaje también participaron Metallica, Kim Thayil de Soundgarden, Krist Novoselic de Nirvana, Duff McKagan de Guns N 'Roses, Taylor Hawkins de Foo Fighters Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Mastodon, Dave Navarro y Chris Chaney de Jane's Addiction, Corey Taylor de Slipknot, y Korn, entre otros.

Su programa

A principios de este año, Lily lanzó "Mind Wide Open", un programa semanal de Instagram que aborda la salud mental, donde uno de sus primeros invitados fue nada menos que Eddie Vender de Pearl Jam.

"Perder a mi padre abrió un agujero en mi corazón, y el dolor y el trauma que siguió vienen con su propio conjunto de luchas. A través de mis experiencias, me he vuelto más consciente del estigma que rodea la discusión de temas relacionados con la salud mental y el dolor", escribió la hija de Chris Cornell al dar a conocer su programa.

