Una inesperada colaboración y sorpresa para sus fanáticos es la que dieron a conocer The Weeknd y Rosalía, quienes este viernes estrenaron un remix de "Blinding Lights", el éxito del canadiense lanzado hace un año.

A través de redes sociales, ambos artistas adelantaron durante este jueves que venía un trabajo juntos con una foto donde aparecen abrazados, mientras él luce el característico look “golpeado” de su álbum “After Hours” y ella con un ceñido vestido rojo.

“BLINDING LIGHTS con el AbelitooOoo”, escribió ella en referencia al nombre real de The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye, publicación que el artista respondió con emojis de fuego.

Recientemente la española colaboró con Bad Bunny en su nuevo disco "El último tour del mundo", donde unió su voz con el puertorriqueño en el tema "La noche de anoche", que se ha convertido en todo un éxito.

La canción

“Blinding Lights” batió récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el "Billboard Hot 100", en la que estuvo 42 semanas en el top 10, 33 de las mismas en los cinco primeros puestos, dos marcas que no había registrado otro tema en los 62 años de historia del listado.

Además se convirtió en la canción más escuchada en Spotify, superando las 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están "Dance Monkey" de Tones And I’s y "The Box” de Roddy Ricch’s. La cuarta canción más elegida del año es "Roses - Imanbek Remix" de Imanbek y SAINt JHN, seguida de "Don’t Start Now" de Dua Lipa.

