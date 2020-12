La noche del pasado lunes, el capítulo de "100 días para enamorarse" estuvo marcado por la presencia del querido tarotista Pedro Engel.

El terapeuta se interpretó a sí mismo en una entretenida escena, acompañado por las actrices Mane Swett, Luz Valdivieso, Celine Reymond y Claudia Pérez, todas con personajes acomplejados por temas amorosos y familiares.

Su debut en la teleserie nocturna de Mega fue todo un éxito: "He recibido un montón de felicitaciones, tuvo buena acogida. Fue un momento mágico, porque me di cuenta que todos quedaron contentos".

"Me gustó porque fueron escenas más serias. El día de la grabación debo haber andado con una buena estrella, porque no me equivoqué en nada, todo salió expedito. Las miradas que tuvimos en las escenas nos favorecieron mucho", señala con respecto a su experiencia en la aclamada producción.

"Mi sueño es ser actor"

Fue en la década de los 80 cuando Engel debutó en telenovelas y en comerciales. "Mi sueño es ser actor, ya lo voy a dejar para la próxima encarnación", cuenta a LUN.

Además, no descarta hacer un stand up comedy en solitario: "Soy fanático del teatro, es algo que siempre me ha apasionado. Hice un stand up comedy a medias con Chiqui Aguayo y me quedó gustando, desde ese tiempo he pensado preparar mi propio show".

Elogios para el tarotista

El carismático terapeuta recibió los elogios de la actriz Luz Valdivieso, quien además se declara fanática de Engel: "Es un amor, súper buen actor y bueno para improvisar. Las cartas las tiraba de verdad (...) lo encontré genial".

