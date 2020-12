Para nadie es un secreto que Jennifer López es una de las mujeres más bellas del mundo y es que, con sus 51 años de edad, la actriz y cantante sigue manteniéndose tan radiante como cuando comenzó su carrera artística, hace casi 30 años.

Ante tal belleza, muchos seguidores han destacado la posibilidad de que la “Diva del Bronx” haya usado productos estéticos para mantener la juventud en su rostro. Sin embargo, la misma "JLo" se refirió a este tema, asegurando que nunca se ha puesto bótox en el rostro: "No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente no es lo mío", dijo recientemente en una entrevista hecha, con motivo del lanzamiento de productos de su marca de belleza.

"Soy más de darle un enfoque natural al cuidado de la piel... pero quiero que (mis productos) funcionen. Quiero que esté presente el ácido hialurónico. Quiero que ayuden, porque no me gustaría tener que recurrir a las agujas en algún momento. No estoy diciendo que no lo haré algún día, pero aún no lo he hecho", dijo.

En la entrevista, la intérprete de “Y el anillo pa cuándo” aseguró que hace varios años un novio que tenía la había animado a probar inyecciones faciales para eliminar líneas de expresión de su rostro. Sin embargo, nunca lo hizo: “Yo tenía 20 años. Él fue a un dermatólogo y yo fui a otro. Básicamente, mi dermatólogo me recomendó usar un limpiador y un protector solar, y me dijo, ‘si haces esto de ahora en adelante, tu piel estará sana. Todavía eres muy joven’”.

"Ahora, muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera comenzado con el bótox a los 23 y cómo me vería ahora. Mi cara sería totalmente diferente a la que tengo", confesó.

Al desnudo y al natural

Tras su explosiva presentación en los American Music Awards 2020, Jennifer Lopez desafió la censura al posar desnuda en su cuenta de Instagram, donde promocionó su nuevo sencillo "In The Morning" con una poderosa imagen.

La "Diva del Bronx", exhibió su escultural figura, dejando ver su tonificado cuerpo en una foto artística, con fondo oscuro que destaca sus atributos y solo lleva el anillo de compromiso que le dio su novio, Alex Rodríguez.

"¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de #InTheMorning. El single sale el viernes", escribió la exesposa de Marc Anthony en el post, que se llenó de miles de comentarios y generó un debate entre sus seguidores.

