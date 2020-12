Mientras Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se encuentran radicados en Miami, Estados Unidos, con tres de sus hijos, la hija mayor del famoso matrimonio se quedó en Chile.

Martina Araneda Vacarezza se mantuvo en nuestro país para continuar con sus estudios de Derecho en la Universidad Católica, y mientras, aprovechó de ponerse a trabajar en una empresa de delivery para generar ingresos propios.

Sobre este nuevo trabajo de su hija, Vacarezza expresó que "mucha gente me dijo 'no es ninguna gracia que esté trabajando tu hija'. Sí, no es ninguna gracia. Hay muchos niños que trabajan. Pero me dijo 'mamá, quiero trabajar de Corner (servicio de delivery)'. Fantástico. Y ahí está. No le quita el trabajo a nadie, como también me han dicho", indicó en el programa "Tinto en verano".

El cambio de Martina

Martina lleva ya varios meses alejada físicamente de sus padres y hermanos, distancia que la ha ayudado a cambiar y crecer, según su madre.

"Yo pensé 'nos vamos a venir y la Martina nos va a llamar y nos va a decir los echo de menos. Me quiero ir’. No, no fue así. La he visto crecer y la he visto hacerse cargo de cosas que nunca se hacía cargo porque no era necesario en la casa. Entonces, ha crecido harto, fíjate, en poco tiempo", explicó.

Marcela aclaró además que "no es que yo la dejé, es que ella prefirió quedarse. Uno siempre ve a los hijos chicos, siempre son las guagüitas y siempre son los niños. Pero te das cuenta que tiene 18 años, que entró a estudiar Derecho, que era su sueño de toda la vida", aseguró.

"Queda en Derecho, queda en la Católica. Me dice 'mamá, yo no me voy a ir, yo esto es lo que quise siempre'", contó, revelando además que Martina "no ha ido nunca a la universidad, no la conoce. No conoce a ningún compañero. Todo online".

