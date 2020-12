La fama mundial de Kim Kardashian hace que casi todas las cosas que hace (o deja de hacer) sean foco de atención para sus fanáticos.

En octubre pasado la celebridad cumplió 40 años y parte de su celebración incluyó el lanzamiento de una nueva colección de maquillaje para KKW Beauty llamada The Opalescent Collection, nombre que eligió por el ópalo, la piedra de nacimiento de Kim.

Para el lanzamiento realizó una especial sesión de fotos, capturas que dio a conocer recientemente y con las que sorprendió a sus seguidores con un especial vestido. Kardashian usó una ajustada prenda que tenía estampada su cara.

“Sesión de colección de cumpleaños. ¡Me encantó este día! ¡Desliza para ver este ojo morado! Dato curioso... Mi habitación cuando era niña era lavanda y el morado siempre ha sido un color tan bonito para mí, por eso quería que mi colección de cumpleaños tuviera la paleta morada más bonita”, escribió.

Birthday Collection Shoot. I loved this day! Slide to see this purple eye !!! Fun fact... my room growing up was all lavender and purple has always been such a pretty color to me that’s why I wanted my birthday collection to have the prettiest purple palette! @kkwbeauty pic.twitter.com/kTo0Tw12jx — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 2, 2020

Reacciones

El particular vestido de Kim generó varios comentarios en sus seguidores de Twitter, quienes además destacaron que no es primera vez que la celebridad usa su propia cara como estampado.

"Reina que usa su propia cara en su ropa", fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

Queen of wearing your own face on your clothes pic.twitter.com/limKkO5KNB — Photos Of KimYe (@PhotosOfKanye) December 2, 2020

You can’t even tell if that’s kim Kendall or kylie on the dress... they all have the same face now lol (I’m guessing it’s kim obviously but then I started pretending it wasn’t and I was like damn haahaahaa) — JJ aka June aka Drats (@DratsSmithsoni1) December 2, 2020

Ver cobertura completa

Todo sobre Famosos