Tras la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona (60), producto de un paro cardiorrespiratorio, fueron diversas las figuras del espectáculo internacional que expresaron su pesar por la muerte del astro del fútbol.

Uno de los primeros en referirse a la pérdida del "10" fue el actor Carlos Villagrán (76), recordado por interpretar a "Kiko" en la popular serie mexicana "El Chavo del 8". "Yo Carlos Villagrán, Kiko, al igual que todos los Mexicanos, sufrimos mucho el fallecimiento del GRAN GRAN GRAN DIEGO ARMANDO MARADONA ¡NUNCA TE OLVIDAREMOS CAMPEÓN!", escribió el pasado 25 de noviembre.

Pasada una semana del deceso del futbolista, Villagrán volvió a referirse a su muerte en el programa Súper Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad, donde además reveló anécdotas junto a Maradona.

Simulando el llanto de Kiko, Villagrán expresó "Diego, ¿Por qué te fuiste y no me esperaste?". Posteriormente aseguró que "vi las manifestaciones, la gente que lloraba, vi los videos y ya había pasado un tiempo de Diego Armando Maradona, ya estaba grande, hacía cosas que no debería hacer, pero la gente le perdonó todo por lo que les había regalado", señaló.

Historia juntos

En la misma conversación, el actor contó que una vez estaba de visita en Argentina con su hijo Gustavo, e inesperadamente recibió un mensaje. "De repente recibimos una invitación de Diego para su cumpleaños, en el lugar donde él disparaba poses para los periodistas, yo fui y dejó dicho que avisaran cuando yo llegara", reveló.

"Entonces, salió Diego, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo ‘esta es tu casa Kiko’. Estoy eternamente agradecido, me dolió mucho su muerte, es un personaje que el mundo se manifestó ante su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber pertenecido a parte de él como amigo", aseguró.

"Nos tomamos fotos con un fenómeno, maestro, ídolo, capo, monstruo. Para nosotros es exageradamente importante. Cuando llegamos estaba su papá, nos dio la bienvenida, nos tomamos muchas fotos. Diego nos enseñó el campo de fútbol que tiene en su casa, nos pusimos a jugar y pasaron una cantidad de cosas hermosas", añadió a la historia.

