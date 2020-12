Una foto de la adolescencia de Lorna Cepeda reveló que, al igual que su personaje, ella no nació con el cabello rubio. La recordada "Peliteñida" de "Betty la Fea" compartió una imagen a sus 12 años con una anécdota que divirtió a sus admiradores.

La actriz colombiana, que ya cumplió 50 años en noviembre y será abuela, no le teme a las críticas y se tomó con humor un episodio de su juventud en su natal Cartagena. Para poner en contexto a sus seguidores publicó dos fotos de ella, donde sale con traje de patinaje artístico.

"La historia es así, 12 añitos, Cartagena. Me fascinaba meterme en cuanta cosa había, y me metí a entrenar durooo en patinaje artístico, con varios profesores, varias compañeras que patinaban divino. Meses en ese entrenamiento, aprendí a hacer piruetas, no me quitaba esos patines para nada, me dolía el cuerpo, me caí muchas veces", detalló.

Su esfuerzo fue recompensado y la seleccionaron para la liga de patinaje artístico de su región. Cuando le tocó su primera presentación, la acompañó su papá. "Yo estaba feliz, con mi vestido que me había mandado a hacer", confesó.

Pero su destino no era competir: "De pronto me pusieron un cartel en la mano (...) y yo no entendí. Tímidamente pregunté, ¿y yo no voy a hacer la rutina? Y me dijeron NO, tú solo lleva ese cartel".

La niñez de la "Peliteñida" de "Betty la Fea"

No es la primera vez que Lorna Cepeda comparte fotos de su niñez. En otra ocasión colgó en su Instagram cuatro imágenes con la leyenda: "¡Para que no se diga que no tenía el flow desde chiquita!".

En la primera aparece con el cabello corto y oscuro, algo que sus fans no dejan pasar por alto debido a su personaje en "Betty la Fea". "Entonces el pelo no es de cuna, como siempre lo dice Patricia... es peliteñido", comentaron.

