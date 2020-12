El cantante puertorriqueño Luis Fonsi sorprendió con radical cambio de look. Con varias fotos colgadas en su perfil de Instagram, el artista lució el cabello rubio y dejó impactado a sus seguidores. Hasta su amigo, el excéntrico influencer italiano Gianluca Vacchi, reaccionó.

En una de las imágenes que colgó el intérprete de "Despacito" posa sonriente a la cámara en un plano entero. Allí lleva el cabello a dos tonos, el negro y el rubio en la parte de arriba con un atuendo deportivo, pantalón blanco corto y una polera negra.

Reacciones al nuevo look de Luis Fonsi

En otra luce un poco más formal con una chaqueta de color azul eléctrico, donde se ve a la perfección su nuevo color de cabello. "Se te pegó mi fuego, te ves bello Luis", bromeó su colega Ednita Nazario, con quien recientemente Fonsi grabó el video del tema "Se nos fue de la mano".

Por su parte, el empresario italiano Gianluca Vacchi dijo, entre emoticones de risa, "tienes mi look, querido".

Varios de sus seguidores resaltaron lo fresco y juvenil del aspecto que luce: "¡Ay que bello! El rubio más sexy. Me gustó, te ves juvenil", dijo una de sus fans. "Amamos tu nuevo look, ahí nos vas a tener en primera fila a todas de rubia", comentó otra fanática.

Sin embargo, no todas estuvieron a favor de que ahora Luis Fonsi sea rubio. Algunos internautas mostraron su desacuerdo con los cambios.

"Ese look no me gusta se pierde tu esencia. Sos hermoso tal y como estabas, pero tenías ganas de probar, está bien, pero después vuelves a tu color natural", apuntaron.

