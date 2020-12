Fue el pasado 4 de noviembre cuando Francini Amaral (37 años) sufrió un serio accidente en bicicleta que la dejó con una fractura en la muñeca de su mano izquierda, lo que la obligó a someterse a una cirugía que hasta hoy la tiene en recuperación.

Según ella misma ha contado en redes sociales "tendré que tener paciencia y recuperarme bien antes de pensar subir en una (bicicleta) otra vez. La saqué barata eso sí... podría haber sido peor".

Parte de su rehabilitación ha sido sesiones kinesiológicas, ya que, según contó a LUN, "aún no puedo agarrar un vaso", situación que la ha obligado a recibir ayuda de su entorno.

"He tratado de ser súper independiente, he intentado hacer todo sola porque es difícil esa dependencia", aseguró la brasileña, contando que lo que más le cuesta aún es abrocharse el sostén o el pantalón.

Su mano derecha

La caída de la ex Axé Bahía no solo la dejó con una fractura, sino que también con un ligamento roto en su mano derecha, situación de la que se percató cuando fue a sacarse los puntos de la cirugía, pues aún le dolía la extremidad supuestamente ilesa hasta ese entonces.

"Cuando me caí, me apoyé con las dos manos en el piso, me quebré una, pero también golpeé la otra", contó.

Amaral explicó que "es un ligamento que está al costado externo de la mano, donde está el huesito que sobresale de la muñeca. Ojalá que no tenga que operarme, ha sido desastrosa la caída", expresó.

Según el doctor de la brasileña, el 50% de los casos el ligamento puede cicatrizar solo, pero "si no cicatriza en ocho semanas voy a tener que operarme la mano derecha".

