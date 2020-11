Hace unos días Evaluna Montaner publicó una imagen en su Instagram donde relata algunas de sus cosas favoritas, e interpela a sus seguidores a compartir también sus propios gustos. Uno de los fans que no tardó en responder fue su propio padre, el cantante venezolano Ricardo Montaner, quien le dedicó un tierno mensaje a su hija.

"Me gustan las carcajadas escandalosas. Me gustan las mañanas de los domingos. Me gusta cocinar aunque la presentación no sea la más bonita. Me gustan mis amigos y lo que me pasa cuando estoy con ellos. Me gusta sentirme cerca de mi familia aunque físicamente estemos lejos", dice la publicación.

"Me gustan las papitas fritas con miel mostaza. Me gusta morder las tiritas de los hoodies. Me gusta sonreír con los ojos. Me gustan los días con lluvia y los días con sol. Me gusta gustarme. Me gusta encontrar a Dios en cada una de las esquinitas de mi vida. A ustedes qué les gusta?", continúa el mensaje que ya cuenta con casi 1,3 millones de likes.

Mensaje a la distancia

Fue precisamente de la parte que habla de la distancia familiar de la que se colgó el intérprete de "En el último lugar del mundo", ya que debido a la independencia de la pareja formada por Evaluna y Camilo Echeverry, además de las circunstancias de la pandemia han hecho que padre e hija estén momentáneamente alejados.

"Te extraño amada hijita...", le escribió Ricardo a su hija, en un comentario que alcanza más de 5 mil likes y 42 respuestas por parte del público que sigue a la popular familia de artistas.





Con esto el cantante deja en claro el aprecio a su hija a pesar de las distancias que han tenido que llevar en el último tiempo.

Moviendo las caderas

Lo que no sabemos aún es cómo Ricardo se tomó el video que publicó Camilo y en el que se puede ver a Evaluna moviendo sus caderas al ritmo de la bachata del tema "BEBÉ" de su esposo.

"Bachatéame mami... qué guapa es mi esposa!!! Quiero verlas y verlos bailando BEBÉ a todos!!!!", dice la publicación que ya cuenta con más de 1,7 millones de likes

