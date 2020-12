La última temporada de Fortnite ha tenido un fuerte componente ligado a Marvel Cómics, con la aparición de distintos superhéroes en el juego, lo que ha mantenido a los fanáticos expectantes con lo que podría suceder en el nuevo evento, que se llevará a cabo este 1 de diciembre.

Hasta el momento, lo que se sabe es que el protagonista será Galactus, uno de los mayores villanos de Marvel y enemigo de los Avengers, por lo que se presume que deberán enfrentarse a él.

He hungers for the Zero Point.



Galactus is closing in.



12.1.20 4 PM ET. pic.twitter.com/VbzWJ5NWqF