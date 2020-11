Una verdadera tragedia familiar es la que ha vivido en el último año el vocalista del grupo Ráfaga, Ariel Puchetta, quien ha sufrido la muerte de tres de sus familiares más cercanos.

El cantante contó a través de redes sociales que su madre murió producto del Covid-19 el pasado 23 de noviembre, pérdida a la que se suma el fallecimiento de su padre y una de sus hermanas en el transcurso de un año.

"¿Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos Karina Puchetta y yo", escribió en una sentida publicación en sus redes sociales, la que acompañó con una foto familiar.

Sus pérdidas

El artista argentino contó que "el lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana".

"Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, Dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar, pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor, pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda", expresó.

"¡Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá", reflexionó.

Puchetta contó a Teleshow que su progenitor perdió la vida luego de sufrir la amputación de una de sus piernas producto de una avanzada diabetes, mientras que su hermana murió tras una operación por una hernia al ombligo, ya que sufría obesidad. "Estamos muy unidos. Fue un año muy difícil, pero estamos para salir adelante", afirmó.

Más noticias de famosos