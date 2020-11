Todo un éxito fue la inauguración de "Maxidea", la pastelería del exconcursante de MasterChef, Maximiliano Alonso, que abrió este sábado en la comuna de La Reina. La clientela arrasó con la tortas y dejó al joven empresario sin stock.

"Pensé que me iba a ir bien el primer día, pero nunca tanto como para tener fila de personas esperando entrar. Me quedó una torta de cada variedad y encontré que no daba para abrir el domingo, así que preferí cerrar y abrir de nuevo este lunes", cuenta a LUN.

Respecto a los inicios de este negocio, Maximiliano cuenta que todo partió en octubre, cuando fabricaba sus pasteles desde su departamento junto a su pololo, Camilo Elzo.

"Ya somos seis personas en el equipo y me siento corto, porque el crecimiento ha sido muy grande. La semana pasada (...) con Camilo estuvimos desde las 8 de la mañana casi hasta el toque de queda, pero no quise parar la producción, porque esto es lo que nos está dando de comer y pagando los sueldos", manifiesta.

En un principio, el joven cocinero no estaba seguro de abrir un local debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, el levantamiento de las restricciones le dio el impulso que necesitaba.

"Sentí que era el momento, que quizás después perdía el público. Y quise hacer calzar lo de la pastelería con el lanzamiento de mi libro (cuyo nombre también es 'Maxidea'), así que el sábado aproveché de firmarle a la gente que llegaba con él", dice.

No hay cansancio

A pesar de lo exigente que puede ser el negocio, el exparticipante del programa de gastronomía manifiesta que no hay cansancio: "Cuando el negocio es de uno te entusiasmas, así que estoy trabajando contento. Es divertido trabajar en una pastelería, la gente (...) cree que es un poco como la película 'Willy Wonka y la fábrica de chocolates'".

