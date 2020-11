El protagonista de "Cincuenta Sombras de Grey", Jamie Dornan, habló en una entrevista con la revista Variety sobre las duras críticas que recibió por la película. Aseguró que una de las más extrañas fue un mensaje que recibió por parte de un fanático.

El actor, de 38 años y que dio vida a Christian Grey, contó que le llegó un collage de fotografías de un niño acompañado de una nota, donde insinuaba que era su hijo con la protagonista de la famosa película. "Alguien que dice que fue mi hijo y mi esposa debe saber que tengo este niño de 7 años", dijo bromeando.

"Creo que estaban tratando de decir que el niño era mío y de Dakota Johnson y que habíamos tenido este bebé mientras hacíamos la primera película", añadió sobre la anécdota que despertó su interés.

En la vida real, Dornan está casado con la cantante Amelia Warner, con quien tiene tres hijas pequeñas. Mientras que Dakota aún no ha concebido y mantiene un largo noviazgo con Chris Martin, vocalista de Coldplay.

"50 Sombras de Grey": críticas divididas

En cuanto al recibimiento por parte del público y la crítica especializada, el actor reconoce que hubo reacciones diversas. A pesar de que fue un éxito en taquilla, los especialistas no la vieron con buenos ojos.

"Lo que probablemente me hizo más famoso es una franquicia tremendamente exitosa que no fue amada por la crítica. Es extraño entrar en esas películas sabiendo que vas a estar en una franquicia que probablemente generará tanto dinero y, al mismo tiempo, recibirá críticas negativas", reflexionó el protagonista.

Agregó que a pesar de que generalmente no lee las críticas sobre sí mismo, no pudo dejar de ser afectado cuando en 2015 leyó un par de reseñas malas sobre él. En especial una que decía: "Jamie Dornan, tiene el carisma de una avena", pero luego las encontró divertidas y no dejó que influyeran en él.

