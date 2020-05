¿Qué pasó?

A pesar de ser una de las grandes estrellas de Hollywood, la protagonista de la saga “Cincuenta sombras de Grey”, Dakota Johnson, reveló que sufre de depresión y que se ha mantenido luchando contra el problema durante 14 años.

"He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: Oh, esto es algo por lo que de verdad se pasa", admitió la intérprete norteamericana, hija de los reconocidos actores Melanie Griffith y Don Johnson.

En un entrevista publicada en la revista Hola de España, Johnson reconoce que la terapia en estos casos es importante, y que con el tiempo ha aprendido a comprender su mundo alrededor.

Las confesiones de Johnson

“Supongo que tengo muchas complejidades, pero no dejo que salgan de mi interior. No creo que sea un problema de nadie más", explica la novia del líder de Coldplay, Chris Martin.

Ante la situación de crisis mundial a causa de la pandemia del COVID-19, Dakota confiesa su ansiedad. “Estoy constantemente pensando en el estado del mundo en este momento. Me mantiene despierta toda la noche, todas las noches. Mi cerebro va a lugares locos y oscuros, y se mueve a un millón de millas por minuto".

La intérprete explicó que una de las cosas que le causa más ansiedad son las audiciones a la que asiste frecuentemente.

"A veces me asusto hasta el punto en que no sé lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero en las audiciones es peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero", confesó la actriz.

En estos momentos de plena pandemia y confinamiento Dakota se encuentra en la promoción de su nueva película, "The high note", que se estrenará el próximo 29 de mayo en los Estados Unidos.