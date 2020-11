“De la soledad me enamoré, me contagié”, es parte del nuevo single de Anuel AA, quien hace semanas anunció que se retiraría de la música, tras su presentación en los Grammy Latinos. Finalmente el día llegó y ahora el puertorriqueño dice “adiós” a sus miles de fanáticos, con un nuevo single en el que revela las verdaderas razones por las que tomó esta importante decisión.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando, en las redes hablan y los fanáticos esperando. Me dice ‘papi no te vayas otra vez llorando’, me dice ‘tú amas más a los fanáticos que a mí, siempre me dices que es la última vez y me quedo esperando”, es parte de la letra de esta canción -un remix del recordado tema de Eminem “Stan”- que publicó en su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 8 millones de reacciones.

“Yo no quiero ni cantar, me quiero retirar, recuerdo el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero antes estaba más feliz en la federal”, continúa diciendo en la canción, refiriéndose a la cárcel en la que tuvo que pagar una pena judicial por porte ilegal de armas de fuego.

La reacción de los fanáticos

Desde hace semanas, Anuel ha estado alejado de las redes sociales, de hecho, hasta eliminó a todos los seguidores que tenía en su red social, incluyendo a Karol G de quien se presume se separó cuando ella viajó a Colombia, durante la pandemia.

A pesar de que los rumores no se han confirmado, los fanáticos se han centrado más en la despedida del intérprete de “China”, que ha dejado en evidencia que está atravesando un duro momento personal.

“No, tu música es vida”, “Vuelveeeee tus fans te aclamamos”, “Lloré todo el video”, “Ya va a pasar la tormenta rey”, “El mejor del género te amo papiiii”, “Anuel busca la felicidad con Dios sigue adelante no te puedes retirar”, han sido algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en la plataforma digital, dejando claro que lo echarán mucho de menos.

