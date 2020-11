Han pasado casi cuatro meses desde que la exchica reality, Melina Figueroa (29), dio a luz a su segundo hijo y su recuperación física ha sido bastante positiva, en comparación con su primogénito, con quien tuvo que esforzarse el doble para lograr retomar su vida sana y “la mejor versión” de ella, un objetivo que está vinculado al retorno de la competencia fitness.

“El tema de la recuperación, sentirnos fuertes de nuevo y con la misma vitalidad de siempre... sí siento que lo he tenido mejor que con Ian, en el sentido que con Jazmín, de por sí cuando llegue al parto, llegué al control y la doctora me dijo que ese día iba a nacer y la verdad yo ni me había dado cuenta. De partida, todo fue más rápido, al otro día estaba caminando y no tuve dolores en mi cuerpo como fue con Ian”, reveló Figueroa en conversación con Meganoticias.

Con el primer embarazo, la también actriz argentina tuvo más de 28 horas de trabajo de parto. Tras el nacimiento del bebé, ella quedó completamente agotada y le tomó varios meses acostumbrarse a la rutina de madre, que desde el día uno parece ser bastante exigente.

“Yo creo que en mi segunda experiencia ha sido mejor. Una, porque el cuerpo tiene memoria y ya sabe a lo que va. Y dos, porque yo como persona ya lo viví y ya sé cómo será el proceso y en ese sentido me he relajado más que con Ian”, confesó.

Embarazo complejo

Con el primer embarazo, Melina Figueroa tuvo un aumento de peso significativo. Situación que no se repitió con la etapa de gestación de Jazmín, con quien aumentó lo usual. Sin embargo, durante el embarazo, la argentina tuvo ciertos problemas de salud, entre ellos, el contagio de Covid-19.

“Subí menos de peso que con Ian, de hecho subí 6 kilos menos que la primera experiencia. Todos los días vomitaba, hasta 9 veces al día, los primeros seis meses. Me tuvieron que internar en la clínica con suero, estuve deshidratada, mi frecuencia cardíaca estuvo afectada y no solo eso, después de eso, se me alteró la tiroides y me contagié de Covid y obviamente fue muy estresante. Creo que por esas razones no subí tanto de peso, por todas las cosas que viví”, reveló.

Pero los “antojos” también juegan un papel fundamental en el proceso de recuperación: “No fui estricta en una dieta específica, sino que simplemente me fue diferente que con Ian, el antojo con Ian era la pizza, las empanadas, se me antojaban muchísimo. Con Jazmín mis antojos fueron pepino con limón, comer frutas, muy diferente”.

Una vida sana: Futura competidora

Ahora que la vida de Melina ha cambiado totalmente, la joven de 29 años de edad se dedica no solo a sus hijos, sino también, a tomar espacios pequeños para retomar el entrenamiento.

“Estoy muy motivada para recuperar mis entrenamientos, mi vida fit, la disciplina que yo tenía antes al entrenar. Para mí el ejercicio y la actividad física me genera estabilidad física y emocional, al no hacerlo siento que me falta algo. Me propuse volver a tener esa rutina obviamente modificada porque soy mamá, ya no soy la chica soltera que podía hacer lo que fuera en sus tiempos libres”, dijo.

Un entrenamiento que debe ajustar a su vida de madre y esposa: “Uno hace malabares, ser mamá es una gran responsabilidad y hay un antes y un después de ser mamá. Mi prioridad en la vida son ellos, su felicidad, que crezcan llenos de amor, pero debo buscar siempre el huequito para hacer algo que a mí me haga bien porque, después de todo, si una mamá está bien, los hijos están bien”, dijo Figueroa.

Con el ejercicio, la vida sana y sus compromisos en casa, ha podido retomar su vida sana y fitness. Sin embargo, debe continuar trabajando para retomar la competencia de la que una vez fue parte: “Uno de mis deseos es volver a competir, pero para eso hay un largo trayecto y haciendo de mis tiempos efectivos”, confesó.

Con respecto a la vida que muestra a través de las redes sociales, la argentina aprovechó el espacio para asegurar que la etapa maternal es difícil para todo el mundo: “Uno en redes sociales solo muestra el 10% de la vida real, no quiero que la gente se frustre que ve que uno tuvo dos hijos y está todo perfecto, cuando en realidad si le meto muchas ganas para tener ese tiempo para mí y darle el tiempo a mis hijos”.

“No piensen que la maternidad para uno es perfecta y para otras no. Es una tarea difícil para todas las madres”, culminó.

