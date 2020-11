Tras su explosiva presentación en los American Music Awards 2020, ahora Jennifer Lopez desafía la censura al posar desnuda en Instagram. La cantante promociona su nuevo sencillo "In The Morning" con una poderosa imagen.

La "Diva del Bronx", que cumplió 51 años el 24 de julio de 2020, exhibe su escultural figura en su última publicación en la red social. JLo deja ver su tonificado cuerpo en una foto artística, con fondo oscuro que destaca sus atributos y solo lleva el anillo de compromiso que le dio su novio Alex Rodríguez.

"¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de #InTheMorning. El single sale el viernes", escribió la exesposa de Marc Anthony en el post, que se llenó de miles de comentarios y generó un debate entre sus seguidores.

Mensaje a JLo: "No seas una Kim Kardashian"

La fotografía desató reacciones encontradas en la red social. Para sus fans se trata de un mensaje de empoderamiento y autoestima; tampoco faltaron los comentarios de sorpresa por cómo luce a los 51 años.

"Increíble"; "Amando cada centímetro de autoestima aquí, es el resplandor para mí"; "No puedo creer que tengas 51, inspiración"; "Se supone que no debo tener un cuerpo como este cuando tenga 51 años"; "¿Cómo puede alguien verse tan bien en sus 50?"; "Creo que estoy muerto y este es el cielo", opinaron.

Los más críticos creen que Jennifer Lopez se excedió y la compararon con la hermana mayor del clan Kardashian. "¿Es esto todo lo que se trata? ¿Mostrando tu cuerpo? Es hora de crecer mejor"; "Tienes un cuerpazo sí, pero para mí no vende nada"; "No no no, no seas una Kim Kardashian. Mantenlo con clase JLo", escribieron.

Horas antes, Jennifer Lopez compartió un collage de imágenes donde aparece también desnuda. Y acompañó las fotos con un extracto de su nueva canción.

"#InTheMorning #MorningFace #TurkeyEgg #NewMusic", fueron las etiquetas que usó para avisar a sus admiradores del nuevo material. Las fotos fueron tomadas por Mert Alas y Mac Piggott.

