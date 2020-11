Gianluca Vacchi cuenta con más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que frecuentemente publica videos bailando, haciendo sus rutinas de ejercicio y mostrando su lujosa y excéntrica vida de rico, junto a su actual pareja Sharon Fonseca, quien recientemente dio a luz a Blu Jerusalema, la primera hija biológica del empresario italiano.

En 2008, Gianluca salió por primera vez “a la fama”, al mostrar una de sus impresionantes casas, durante un reportaje hecho por la Revista Hola. Para ese momento era un exitoso empresario y estaba soltero. Sin embargo, su aspecto físico era totalmente diferente, mucho más clásico y lejos de lo que es actualmente.

El cambio partió cuando se dio cuenta que no lograría brillar en las redes sociales, si no mostraba algo “nuevo” y atractivo: “La vida es todo seducción. Por eso yo estaba marginado en las redes sociales, porque no veía ese contenido seductor. En cambio, he entendido que en el ámbito de las redes puede también haber grandes obras de seducción comunicativa, que es lo que al final he hecho”, explicó Gianluca.

Con su cambio, Gianluca planea transmitir un mensaje a los jóvenes a cambiar su vida. “Aprecian una forma de vestir extravagante, pero sin caer en el ridículo. Quiero hacer llegar a los jóvenes un mensaje positivo y de desafío para que cada uno saque su verdadero carácter; ser para ellos un estímulo creativo en el vestir y en el rigor físico, sobre todo, en la alimentación y el gimnasio”, dijo.

¿Cómo logró su fortuna?

En su biografía oficial revela cómo se hizo multimillonario al comprar el 30% de las acciones de la compañía IMA, dedicada a la manufactura de empaques de medicamentos. Tenía 29 años cuando “dejó su cargo de gestión en busca de nuevos estímulos personales”.

Hoy Gianluca sigue siendo consultor de negocios para IMA sin roles operativos dentro de la empresa, y aún posee el mismo capital social. La empresa está valorada en 4 mil millones de euros y sigue siendo su primera fuente de ingresos.

Para Vacchi, la autenticidad y los cambios son parte de su día a día y suele aconsejar a quienes lo siguen, a buscar la clave de su pasión, para ser felices: “¿Alguna vez realmente has echado un buen vistazo a tu tarjeta de identidad? ¿Quién eres en serio? Siempre me ha encantado esa palabra: identidad. (...) He notado que un cambio a menudo es necesario para atenerse a esa necesidad”, expresó en su cuenta de Facebook, donde suele colocar reflexiones de su vida y del futuro.

Una familia

A pesar de que ha tenido varias parejas formales a lo largo de su vida, Gianluca Vacchi nunca había decidido formar una familia con alguien, hasta que llegó a su vida la modelo venezolana Sharon Fonseca, quien ahora dio a luz a su primera hija: Blu Jerusalema, quien tiene poco más de un mes de nacida.

Con la llegada de Blu, el empresario italiano asegura sentirse feliz y lo deja en evidencia en las redes sociales, donde muestra las lujosas sorpresas que ha hecho para la pequeña y para la venezolana, quien también se muestra contenta con su nueva vida junto al millonario.

