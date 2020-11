La presentadora de "El Gordo y la Flaca", Lily Estefan, realizó una divertida parodia en su programa del polémico "look de cuentos" que vistió Karol G durante la presentación de los Grammy Latinos y que dio mucho de que hablar.

Estefan apareció en el programa rodeada por un grupo de hombres de seguridad que la escoltaban hasta el escenario luciendo un vestido rosa de quinceañera, al igual que la cantante hizo su entrada en los premios a la música latina.

Sin embargo, lejos de criticar el look de la artista, la conductora se mostró solidaria ante Karol G por las críticas que se generaron en torno al traje. "Es el vestido del que más se ha hablado, además creo yo que tenía que haber sido la canción del año", dijo.

El polémico look de Karol G

El vestido que generó diversas reacciones en las redes sociales fue diseñado por la firma Dolce y Gabbana. Destaca por la parte superior en forma de corazón con incrustaciones de piedras preciosas, mientras que la parte inferior tiene una enorme falda de tul, con variados tonos rosas.

Karol G también llevaba un misterioso mensaje oculto entre las capas, que -según algunos portales- guarda relación con una supuesta ruptura con su novio Anuel AA. "Un hombre le pagó mal y no se ve sentimental", se podía leer en el traje.

A pesar de las críticas la intérprete de "Tusa" no se sintió ofendida y aseguró haber cumplido un sueño. "Hace muchos años cuando veía en TV a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal", escribió en su cuenta de Instagram.

"No si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mí se trata de cumplir sueños... Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marcó a toda una generación" añadió en un largo mensaje de superación a sus seguidores.

Más noticias de Karol G