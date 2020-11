El actor Michael J. Fox (59 años) fue diagnosticado hace 30 años con Parkinson cuando gozaba de gran fama por su participación en la trilogía de "Volver al Futuro".

Desde ahí, quien fuera Marty McFly, debió vivir con la enfermedad que ya avanzados los años le ha provocado pérdidas de memoria a corto plazo que le impiden memorizar guiones.

En sus primeros años incluso cayó en una profunda depresión y alcoholismo, pero logró salir de eso y se volvió un activista en apoyo de las personas que sufren Parkinson, padecimiento que supo llevar de la mano con su carrera actoral como doblajista.

Su retiro

El tiempo ha pasado y ahora el actor decidió anunciar su retiro definitivo tras vivir décadas con la enfermedad. A través de las memorias "No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality", Fox aseguró que "no mueres de Parkinson, pero mueres con él".

"Cuanto más tiempo lo tienes, más difícil se vuelve llevar a cabo las funciones básicas", reconoció, contando que ya no puede tocar guitarra o escribir en un teclado.

Por lo mismo, decidió alejarse de los rodajes, ya que "hay un tiempo para todo, y mi momento de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora, entro en un segundo retiro".

Sin embargo, aseguró que "esto (su retiro) podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea".

