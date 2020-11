Desde que Danna Paola estrenó su tema musical “Mala Fama”, ha sido vinculada amorosamente con estrellas del espectáculo como el cantante colombiano Sebastián Yatra y el futbolista brasileño Neymar. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ha dejado claro que se tratan únicamente de “rumores falsos” y que está “soltera” dedicada a su música y proyectos laborales.

A pesar de esto, los fanáticos siguen especulando sobre la vida sentimental de la joven de 25 años, quien recientemente se agotó de estos “chismes” y explotó con un comentario que dejó sorprendidos a sus miles de seguidores.

"¿Por qué solamente a las mujeres nos relacionan con chicos? ¿Por qué no con chicas también? Hablemos un poco de la diversidad, ¿no? Estoy a favor como bien saben del amor universal", cuestionó la joven.

Danna Paola ha hablado muy poco sobre su vida privada y es que, desde su noviazgo con el actor mexicano Eleazar Gómez, la artista ha preferido mantener en resguardo cualquier posible relación amorosa que pueda tener actualmente.

Mientras tanto, se mantiene más enfocada en su música y en el crecimiento que ha logrado en los últimos años.

Danna sobre Tini Stoessel

La intérprete de ''Oye Pablo'' ha debido enfrentar durante meses los rumores de una supuesta relación amorosa con Sebastián Yatra, e incluso algunos la señalan como la culpable del quiebre entre el colombiano y la argentina Tini Stoessel, dividiendo además a sus fans.

En una entrevista para Teleshow donde la interrogaron al respecto sobre si haría una colaboración con Tini, dio su opinión sobre el tema.

Danna fue enfática y señaló que ''Me encantaría, ¿por qué no? Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? ¡Por supuesto!''

"La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie. (Tini) Se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije", recalcó para ese momento, dejando claro que no tiene ningún tipo de rivalidad con la argentina.

