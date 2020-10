La actriz y cantante mexicana Danna Paola aseguró que no existe enemistad con la argentina Tini Stoessel y envió un potente mensaje sobre la rivalidad entre mujeres en la industria musical.

La intérprete de ''Oye Pablo'' ha debido enfrentar durante meses los rumores de una supuesta relación amorosa con Sebastián Yatra, e incluso algunos la señalan como la culpable del quiebre del colombiano con Stoessel, dividiendo además a sus fans.

Desde que Yatra y Tini terminaron su relación en mayo de este año, la actriz de Elite ha sido duramente críticada en algunas de sus publicaciones en redes sociales y sobre todo luego de lanzar ''No bailes sola'', una colaboración con el cantante.

Los dichos de Danna

En una entrevista para Teleshow donde la interrogaron al respecto sobre si haría una colaboración con Tini y dio una gran opinión sobre el tema.

Danna fue enfatica y señaló que ''Me encantaría, ¿por qué no? Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? ¡Por supuesto!''

En la misma línea agregó que piensa acerca de la actriz de Disney: ''La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie. (Tini) Se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”.

Con sus palabras, dejó en claro que al menos de su parte, no tiene ningún problema con la argentina y potenció su mensaje de empoderamiento femenino que desde hace tiempo comparte con sus admiradores.

