La película “Matilda” se estrenó en junio de 1996, convirtiéndose en una de las más populares de la época. En la trama, se cuenta la historia de una pequeña que sufre por la poca atención de sus padres. Debido a los constantes abandonos y maltratos, la pequeña desarrolla poderes mágicos que la ayudan a ser “fuerte” y a lograr sus objetivos.

Cuando Matilda logra ingresar a la escuela, conoce a Lavanda -de su mismo curso- y a Hortensia, una niña mayor que le revela detalles de Tronchatoro. Así mismo, le aconseja no esconderse y hacerle frente a la terrible directora de la institución.

Este personaje fue interpretado por Kira Spencer Cook. Para ese entonces, la actriz tenía 12 años de edad. Ahora, tras más de dos décadas del estreno de la producción cinematográfica, Spencer tiene 36 años de edad y sigue dedicada al mundo de la televisión, pero detrás de cámaras.

Escritora y productora

Tras el éxito que tuvo Matilda a nivel internacional, Spencer logró tener popularidad en el mundo del espectáculo. Sin embargo, decidió continuar su camino profesional lejos de la actuación. Actualmente, la norteamericana se destaca como escritora y, en oportunidades, como productora de televisión.

Está casada desde hace poco más de cinco años con el fotógrafo Tyler Cook, con quien tiene dos pequeños hijos: Rowan y Zoe. Una experiencia que para ella, ha sido la más maravillosa de su vida:

“Amo ser madre. Yo era la madre de Rowan tan pronto como me hice la décima prueba de embarazo en 40 días, aunque le prometí a Tyler -su esposo- que dejaría de tomarlas, vi las líneas rosadas, me miré al espejo y me dije a mí misma: 'Soy una madre'", escribió en una de sus publicaciones de Instagram, donde cuenta con más de 2 mil seguidores.

Aunque Spencer no suele revivir fotografías de su participación en la película Matilda, sí suele ser bastante activa en sus redes sociales, donde muestra parte de su día a día. A continuación dejamos algunas postales actuales de “Hortensia” para que veas cómo luce:

