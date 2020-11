Sin duda que el look que llevó The Weeknd en los American Music Awards 2020 no pasó desapercibido y fue tema obligado de los premios entregados en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

El intérprete apareció con su cabeza completamente vendada y el rostro golpeado, además de vestir un traje en tonos rojos y negros, tal como el concepto que trabajó para su más reciente álbum After Hours y su sencillo "Blinding Lights".

El canadiense fue uno de los primeros artistas en presentarse y lo hizo con un look ya familiar para los fanáticos que siguen su música y con el que apareció también en los MTV Video Music Awards el pasado 30 de agosto.

Su concepto

Durante la promoción de su más reciente trabajo discográfico, The Weeknd advirtió a la gente que no conduzca en estado de ebriedad, dejando en evidencia las lesiones que pueden ocurrir en los accidentes.

"Blinding Lights trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y simplemente estás cegado por las luces de la calle. Pero nada podría evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el porqué del tono oscuro", explicó hace algún tiempo.

Sus premios

Durante la entrega de la versión número 48 de los American Music Awards, The Weekd fue reconocido con ocho galardones, entre ellos, el Mejor Álbum de Soul/R&B y en su discurso hizo un especial recordatorio a Prince, fallecido en 2016.

.@theweeknd accepts the award for Favorite Album - Soul/R&B at the #AMAs! pic.twitter.com/9XWbkl0EFi — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

"La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio", expresó el artista que en febrero próximo será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl 2021.

