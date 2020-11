El Super Bowl 2021 ya comienza a tomar forma y este jueves se conoció quién será el artista encargado de realizar el codiciado show del mediotiempo.

La NFL reveló que será The Weeknd quien brindará el show de la próxima edición que se realizará el 7 de febrero de 2021, aún sin lugar ni equipos definidos. "El show de medio tiempo que transmitirá CBS con The Weeknd de seguro será nada menos que trascendental", expresaron desde la Liga.

"Actuando en el escenario icónico. Nos vemos 02/07/21", escribió el artista canadiense de 30 años anunciando la noticia en sus redes sociales.

De esta manera llegará a ocupar el lugar que este 2020 vio brillar a Jennifer Lopez y Shakira, que fueron las encargadas del show en el entretiempo de la 54 edición con una impactante presentación que además incluyó a Bad Bunny y J Balvin, siendo la primera vez en que una estrella latina encabezaba el famoso espectáculo.

Exitoso 2020

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen Tesfaye, llegará al Super Bowl con una exitosa carrera que suma tres premios Grammy y populares temas como "Can't Feel my Face", "Call Out my Name" y "I feel you coming".

Además, este año lanzó su álbum "After Hours" con el hit "Blinding Lights" y recientemente sorprendió cantando en español en el remix de "Hawaii" con Maluma.